Российский генерал раскрыл подробности о стычке солдат США с сирийцами

Российский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцамиРоссийский генерал рассказал о стычке американских солдат с сирийцами

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. На севере Сирии произошел конфликт между американскими военными и местным населением, в результате которого был убит подросток. Подробности случившегося рассказал начальник координационного центра Вооруженных сил России в Сирии генерал-майор Яков Резанцев.

По его словам, инцидент произошел 12 февраля "в результате неправомерных действий со стороны военнослужащих международной антитеррористической коалиции". Американцев остановили на блокпосту в провинции Хасеке сирийские военные, которые пытались запретить им проезд через населенный пункт Харбат-Хамо.

"Однако в нарушение всех договоренностей военнослужащие, отклонившись от ранее спланированного маршрута на три с половиной километра, решили проехать через населенный пункт, тем самым вызвав недовольство со стороны местного населения", - сказал генерал, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, американские военные "продемонстрировали пренебрежительное отношение" к местным жителям.

"Один из автомобилей коалиции застрял на обочине, а второй вышел из строя. После словесной перебранки началась беспорядочная стрельба", - рассказал Резанцев.

В результате стрельбы погиб 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад, еще один местный житель получил ранения.

Когда ситуация обострилась, американские военные попросили россиян оказать им содействие, чтобы покинуть населенный пункт. В итоге конфликт удалось прекратить благодаря российским военным: они вывели американскую колонну к пункту базирования.

Резанцев добавил, что американцам повезло, что они остановились на въезде в деревню, а не заехали вглубь, "потому что вывести их из населенного пункта было бы проблематично".

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".

*Террористическая группировка, запрещенная в России.