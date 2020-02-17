Жителя Абхазии задержали в Сочи за поджоги

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Сочи задержали 20-летнего местного жителя и ранее судимого 32-летнего приезжего из Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Молодых людей подозревают в шести поджогах чужого имущества. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.
Как установило следствие, в течение нескольких месяцев злоумышленники на почве неприязненных отношений с потерпевшими подожгли домовладение, кафе и автомобиль заявителей.
Следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу.
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