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Жителя Абхазии задержали в Сочи за поджоги

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200217/1029473236/Zhitelya-Abkhazii-zaderzhali-v-Sochi-za-podzhogi.html

В течение нескольких месяцев в УВД Лазаревского района города Сочи поступали жалобы на поджоги имущества местных жителей неизвестными лицами.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска Сочи задержали 20-летнего местного жителя и ранее судимого 32-летнего приезжего из Абхазии, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Молодых людей подозревают в шести поджогах чужого имущества. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

Как установило следствие, в течение нескольких месяцев злоумышленники на почве неприязненных отношений с потерпевшими подожгли домовладение, кафе и автомобиль заявителей.

Следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России "Умышленное повреждение или уничтожение имущества".

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу.

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