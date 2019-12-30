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Сигаретные машины: на Псоу пресечен ввоз табака из Абхазии

© Foto / пресс-служба Сочинской таможни
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Только за последние две недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено более 40 дел об административных правонарушениях, из них более 20 дел по фактам перемещения сигарет с сокрытием. Изъято порядка 15 000 пачек сигарет.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Сочинские таможенники на таможенном посту МАПП "Адлер" остановили автомобиль марки ВАЗ 21123, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В багажнике автомобиля, в сабвуфере и под обшивкой задних дверей были обнаружены нелегальные сигареты в количестве 47 блоков. Водитель, 26-летний житель Сочи, признался, что скрыл товар, зная, что ввоз такого количества табака в Россию запрещен.

Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет

В тот же день был остановлен автомобиль Mazda Tribute. Таможенники при досмотре обнаружили тайник, в котором было спрятано 148 блоков сигарет.

Ранее были задержаны еще две иномарки: Nissan Elgrand, в которой незаконная табачная продукция была спрятана в обшивке в количестве 129 блоков и Toyota Brevis, в которой сигареты были спрятаны также под обшивкой и в полости вместо подушки безопасности в количестве 127 блоков сигарет. 

29-летний водитель заявил, что вез сигареты с целью последующей перепродажи в городе Сочи, предполагая заработать немного денег перед Новым годом.

"В канун новогодних праздников на российско-абхазской границе практически ежедневно пресекаются правонарушения, связанные с незаконным перемещением товаров, -  отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков. -  Наиболее часто пытаются провезти в обход закона алкогольную и табачную продукцию". 

Всего с начала 2019 года возбуждено порядка 400 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции превысило 11,5 тысяч блоков. По ряду задержаний общим количеством еще более 21,5 тысяч блоков в настоящее время идут экспертные исследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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