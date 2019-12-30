Сигаретные машины: на Псоу пресечен ввоз табака из Абхазии

Только за последние две недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии возбуждено более 40 дел об административных правонарушениях, из них более 20 дел по фактам перемещения сигарет с сокрытием. Изъято порядка 15 000 пачек сигарет.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Сочинские таможенники на таможенном посту МАПП "Адлер" остановили автомобиль марки ВАЗ 21123, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

В багажнике автомобиля, в сабвуфере и под обшивкой задних дверей были обнаружены нелегальные сигареты в количестве 47 блоков. Водитель, 26-летний житель Сочи, признался, что скрыл товар, зная, что ввоз такого количества табака в Россию запрещен.

Контрабанда сигарет

В тот же день был остановлен автомобиль Mazda Tribute. Таможенники при досмотре обнаружили тайник, в котором было спрятано 148 блоков сигарет.

Ранее были задержаны еще две иномарки: Nissan Elgrand, в которой незаконная табачная продукция была спрятана в обшивке в количестве 129 блоков и Toyota Brevis, в которой сигареты были спрятаны также под обшивкой и в полости вместо подушки безопасности в количестве 127 блоков сигарет.

29-летний водитель заявил, что вез сигареты с целью последующей перепродажи в городе Сочи, предполагая заработать немного денег перед Новым годом.

"В канун новогодних праздников на российско-абхазской границе практически ежедневно пресекаются правонарушения, связанные с незаконным перемещением товаров, - отметил заместитель начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексей Быков. - Наиболее часто пытаются провезти в обход закона алкогольную и табачную продукцию".

Всего с начала 2019 года возбуждено порядка 400 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции превысило 11,5 тысяч блоков. По ряду задержаний общим количеством еще более 21,5 тысяч блоков в настоящее время идут экспертные исследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

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