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Владелица Wildberries стала богатейшей женщиной России, потеснив Батурину

Пресс-служба Wildberries.ru
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200220/1029492216/Vladelitsa-Wildberries-stala-bogateyshey-zhenschinoy-Rossii-potesniv-Baturinu.html

Согласно оценке журнала Forbes, Татьяна Бакальчук смогла за год увеличить свое состояние на 400 миллионов долларов.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik. Журнал Forbes назвал соосновательницу и владелицу онлайн-ритейлера Wildberries Татьяну Бакальчук самой богатой женщиной России. Она сместила с первой строчки рейтинга президента компании Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Состояние Бакальчук на 20 февраля оценивается в 1,4 миллиарда долларов. За год, по оценке Forbes, оно выросло на 400 миллионов долларов. Состояние Батуриной составляет 1,2 миллиарда долларов. 

© Sputnik / Сергей Гунеев
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

"Новая оценка состояния Бакальчук - следствие изменений, произошедших с ее основным активом - интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей", - говорится в публикации Forbes.

Впервые Бакальчук вошла в список богатейших россиян в 2018 году. Тогда ее состояние Forbes оценил в 600 миллионов долларов. Но уже через год она увеличила свое состояние почти вдвое. Таким образом, Бакальчук стала второй женщиной - долларовым миллиардером в российском списке Forbes после Батуриной.

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