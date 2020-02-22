Урегулирование ситуации в Идлибе: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. В ходе телефонного разговора стороны достигли консенсуса о том, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе сочинских договоренностей.
Сочинское соглашение и "сдерживание сирийской армии"
В администрации турецкого президента сообщили, что Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
В Анкаре также заявили о необходимости "сдерживания сирийской армии в регионе" и предотвращении там гуманитарного кризиса.
Российский лидер, в свою очередь, выразил свою обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов в провинции.
"Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, Путин и Эрдоган условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, чтобы снизить напряженность и нейтрализовать террористическую угрозу.
Ситуация в Идлибе
Ранее Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе как "войну". По его словам, турецкие военные "уже начали действия" в провинции.
Глава государства обещал, что сформирует позицию по Идлибу только после разговора с Путиным.
"Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)", — заключил Эрдоган.
Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце января. Через несколько дней Анкара сообщила о потерях среди военных.
Москва и Дамаск неоднократно отвечали на претензии Анкары и отмечали, что действия сирийской армии направлены на очищение провинции от террористов.
20 февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. Дамаск попросил помощи у Москвы. В небо поднялись российские Су-24 и нанесли удар по боевикам, после чего турецкая артиллерия прекратила обстрел. В итоге правительственные войска смогли отбить атаку боевиков.
После этого Путин провел трехсторонний телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Лидеры трех сторон обсудили обострение в Идлибе. Кроме того, президент Франции и канцлер Германии сообщили о готовности провести четырехсторонний саммит с участием Путина и Эрдогана.
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