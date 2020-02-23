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Впервые за 17 лет: власти Болгарии не дали провести факельное шествие неонацистов

© Sputnik / Александр Юрьев
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200223/1029510358/Vpervye-za-17-let-vlasti-Bolgarii-ne-dali-provesti-fakelnoe-shestvie-neonatsistov.html

Представители властей страны призвали молодежь в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях, назвав их "грубым покушением на память о Холокосте и его невинных жертвах".

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Болгарии не дали провести факельное шествие ультранационалистов памяти генерала Христо Лукова, которое проходит в столице страны Софии с 2003 года.

"Впервые за последние 17 лет факельное шествие ультранационалистов и неонацистов, известное как Луковский марш, было предотвращено, это результат усилий властей Болгарии по борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и разжиганием ненависти", - говорится в заявлении МИД Болгарии, которое приводит РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что категорически не приемлет и осуждает крайне националистские и ксенофобские демонстрации. Луковский марш оно назвало "грубым покушением на память о Холокосте и его невинных жертвах".

Представители властей Болгарии призвали молодежь в дальнейшем не принимать участия в подобных мероприятиях и приветстствовали решение высшего административного суда поддержать запрет мэра Софии на проведение Луковского марша.

Марш посвящен памяти генерала Христо Лукова. Он проводится каждый февраль с 2003 года. Этот генерал в 1932-1938 годах возглавлял Союз болгарских национальных легионов. На шествие в память о Лукове ежегодно собираются крайние националисты и неонацисты не только Болгарии, но и мира.

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