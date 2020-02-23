Вирус заставит снять маски: проведение карнавала в Венеции оказалось под угрозой

В итальянской области Венето уже зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, два человека госпитализированы в самой Венеции.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. В Венеции зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом. В связи с этим власти готовы отменить дальнейшее проведение Венецианского карнавала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу области Венето Луку Дзайя.

"Мы должны принять решительные меры, вы потом увидите распоряжение, которое мы предлагаем министру здравоохранения", - заявил Дзайя.

Отвечая на вопрос о возможности остановки проведения Венецианского карнавала, глава Венето заявил, меры "могут быть даже суровее".

По всей области число случаев заражения коронавирусом COVID-19 достигло 25, еще накануне их насчитывалось 17. В Венеции госпитализированы два пожилых человека, сейчас они находятся в отделении интенсивной терапии.

Венецианский карнавал начался 8 февраля и должен по традиции завершиться в Жирный вторник, который в этом году выпадает на 25 февраля.

По последним оценкам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии превысило сотню. Двое человек умерли и один был выписан после выздоровления. Случаи зафиксированы в пяти регионах Италии, наибольшее число зараженных - в Ломбардии.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае, где находится очаг распространения инфекции, превысило 76 тысяч человек, из них 2345 скончались, 20 659 человек излечились и выписаны из больниц.

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