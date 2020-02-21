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Назван срок начала испытаний вакцины от коронавируса в Китае

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200221/1029498947/Nazvan-srok-nachala-ispytaniy-vaktsiny-ot-koronavirusa-v-Kitae.html

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи человек.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра науки и технологий КНР Сюй Наньпина.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
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"Что касается исследований и разработок в области вакцины, то, как ожидается, клинические испытания вакцины начнутся не ранее последней декады апреля", - сказал он.

Разработка вакцины в Китае ведется синхронно с другими странами.

Заместитель государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь отметил, что некоторые разрабатываемые Китаем виды вакцины уже вступили в этап тестирования на животных. 

Отмечается, что сперва специалисты определяют активные ингредиенты, чтобы выбрать подходящий штамм вируса.

Далее необходимо организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний, включая тесты на животных, экспертизу безопасности, и только после этого вакцину можно подавать на клинические испытания.

Китайские власти в конце декабря прошлого года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения спустя месяц и дала заболеванию официальное название – COVID-19. 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались, 18 264 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

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Темы:
Новый вид коронавируса из Китая (65)


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