12:03 24 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.30
  • EUR69.42
Поиск

США объяснили причину захода своего эсминца в Черное море

© AFP 2019 / MC3 GERALD DUDLEY REYNOLDS
В мире
Получить короткую ссылку
101 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200224/1029515733/SShA-obyasnili-prichinu-zakhoda-svoego-esmintsa-v-Chernoe-more.html

Боевой корабль военно-морских сил США накануне зашел в акваторию Черного моря впервые с прошлого года.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Американский эсминец "Росс" вошел накануне в Черное море для "обеспечения безопасности и повышения региональной стабильности", сообщается на сайте ВМС США.

"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – заявили американские военные.

Это первый заход американского боевого корабля в акваторию Черного моря в этом году. 

© AFP 2019 / US NAYY
Эсминец ВМС США зашел в Черное море

Эсминец ВМС США "Росс" зашел в Черное море накануне. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации тогда заявили, что корабли российского Черноморского флота начали отслеживать действия эсминца. 

"Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Его постоянное место базирования - военно-морская база Рота в Испании. Последний раз этот эсминец заходил в акваторию Черного моря в декабре прошлого года. 

Читайте также: 



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Перья, стразы и самба: открытие карнавала в Бразилии
Тысячи фейерверков в небе над Москвой: 23 Февраля отпраздновали салютом
Выборы президента Абхазии-2020: политические дуэты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться