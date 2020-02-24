США объяснили причину захода своего эсминца в Черное море

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Американский эсминец "Росс" вошел накануне в Черное море для "обеспечения безопасности и повышения региональной стабильности", сообщается на сайте ВМС США.
"Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Данные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства", – заявили американские военные.
Это первый заход американского боевого корабля в акваторию Черного моря в этом году.
Эсминец ВМС США "Росс" зашел в Черное море накануне. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации тогда заявили, что корабли российского Черноморского флота начали отслеживать действия эсминца.
"Росс" оснащен крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Его постоянное место базирования - военно-морская база Рота в Испании. Последний раз этот эсминец заходил в акваторию Черного моря в декабре прошлого года.
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