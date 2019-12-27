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Для баланса с НАТО: ракетные корабли Северного флота России вошли в Черное море

© Sputnik / Павел Львов
Аналитика
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Рост операционной активности военно-морских сил США и НАТО в Черном море дестабилизирует регион, угрожает безопасности России и ее союзников, закономерно вызывает адекватную реакцию российского Военно-морского флота.

Корабли Северного флота – ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" – 25 декабря прибыли в Севастополь.

Александр Хроленко, военный обозреватель

В январе 2020 года состоятся плановые совместные учения североморцев и черноморцев. Это ответные действия на активность членов НАТО, боевые корабли которых в 2019 году совершили в Черное море 30 заходов.

Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
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Прибытие двух мощных боевых единиц Северного флота в Черное море свидетельствует о готовности России оперативно реагировать на военные угрозы, перебрасывать в регион дополнительные силы и средства. Разумеется, только при необходимости, если США и НАТО продолжат опасную для мира в регионе стратегию силового "сдерживания" и устрашения.

Ранее в течение двух месяцев РКР "Маршал Устинов" и БПК "Североморск" провели ряд учений в Средиземном море, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В конце ноября североморцы с участием фрегатов ВМС Китая и ЮАР провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканские учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Кроме того, в Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

Особенности противостояния

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" построен по одному проекту с флагманами Черноморского флота крейсером "Москва" и Тихоокеанского флота гвардейским ракетным крейсером "Варяг". Эти корабли в НАТО называют "убийцами авианосцев", но их возможности гораздо шире. Один "Маршал Устинов" может за несколько минут освободить акваторию Черного моря от 10-15 крупных ударных кораблей противника (при этом не поздоровится также авиации и субмаринам).

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Крейсер проекта 1164 водоизмещением 12 500 тонн создан для эффективной борьбы с крупными надводными кораблями противника на большом удалении от базы. "Маршал Устинов" имеет не только мощное противокорабельное (противолодочное) вооружение, но и дальнобойный комплекс ПВО (морской аналог С-300, который обеспечивает устойчивость и эффективность корабельной ударной группы).

Возможности главного ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" известны. Масса одной ракеты – около пяти тонн. Скорость полета – 2900 км/час (у противника нет шансов уцелеть после попадания). Впрочем, и БПК "Североморск" – тоже грозный ракетный корабль, предназначенный для борьбы не только с подводными лодками.

Эсминец управляемого ракетного оружия USS "Ross" (DDG-71) из состава 6-го флота ВМС США с 15 декабря присутствует в черноморской акватории (где корабли нечерноморских государств имеют право пребывать не более 21 суток, согласно международной Конвенции Монтре 1936 года). Ross с девятью десятками крылатых ракет Tomahawk и запасом торпед (Mk.32, Mk.46, Mk.50) зашел в Черное море восьмой раз за год. Некоторые зарубежные СМИ со ссылкой на представителей Вооруженных сил  Украины сообщили об учебной атаке российского фронтового бомбардировщика Су-24М на корабль. Якобы американцы столкнулись "с множественными агрессивными маневрами российских самолетов" в непосредственной близости от корабля.

Кто раскачивает море

Уходящий год отличается немотивированным и значительным ростом военно-политической напряженности в Черноморском регионе. США и НАТО все активнее действуют в морской акватории, регулярно проводят многонациональные учения ВМС. На причерноморских территориях (в Румынии) американцы разворачивают не столько противоракетную, сколько ударную систему (ПРО). Воздушная разведка приобретает регулярный характер.

Авианосец класса Nimitz
© AP Photo. Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers
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При этом страны альянса выражают недовольство сдержанными ответными действиями российских боевых самолетов и кораблей. И это лишь один из элементов более обширной геополитической картины.

Вашингтон накачивает вооружениями Восточную Европу и Южный Кавказ. Страны Балтии в 2020 году получат для нового витка милитаризации 175 миллионов долларов. Крупная партия оружия в декабре переброшена на Украину. На днях США выделили на оборону Грузии еще 132 миллиона долларов, рекордная сумма. За три года расходы НАТО возросли на 130 миллиардов долларов, и к 2024 году поднимутся еще на 400 миллиардов.

"В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - заявил недавно начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Уровень дерзости действий ВМС США в Черном море (заходы боевых кораблей и перманентные совместные учения с союзниками и партнерами) можно осознать, если представить, что в Калифорнийском заливе проходят российско-мексиканские учения с участием ВМС Кубы и Венесуэлы.

Однако Россия способна обеспечить защитить в свои интересы в Черноморском регионе.

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Теги:
НАТО, Северный флот ВМФ России, Черное море


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