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"Дух Эльбы": Путин и Трамп сделали совместное заявление

© Sputnik / Илья Питалев
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (57)
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25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление  по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - говорится в тексте совместного заявления лидеров двух стран.

Путин и Трам также отметили, что "вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру".

"Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий",  - цитирует заявление Путина и Трампа сайт Кремля.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (57)


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