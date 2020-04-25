"Дух Эльбы": Путин и Трамп сделали совместное заявление

25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаём дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт", - говорится в тексте совместного заявления лидеров двух стран.

Путин и Трам также отметили, что "вклад миллионов мужчин и женщин, которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру".

"Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - цитирует заявление Путина и Трампа сайт Кремля.

Читайте также: