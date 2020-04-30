Ушел из жизни бывший директор Сухумского института экспериментальной патологии Борис Лапин

Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР в Сухуме более 30 лет, с 1958 по 1992 год.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Бывший директор Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (НИИЭПиТ АНА) Борис Лапин скончался на 99-м году жизни. Об этом Sputnik сообщила главный научный сотрудник НИИЭПиТ, академик Зинаида Шевцова.

"Сначала была биологическая станция, лаборатории раньше не было, не было кадров и ученых диссертаций, сюда приезжали ученые со своими темами, была ученая база, а Борис Аркадьевич основал институт и стал директором в конце 50-х годов", - рассказала она.

Зинаида Шевцова подчеркнула, что Борис Лапин основал первый в мире приматологический научный центр.

"После к нам стали приезжать учиться из Америки, Европы, из многих стран мира, там были научные центры, где обезьян использовали для научных целей, которые очень были важны для медицины", - подчеркнула ученый.

Борис Лапин внес большой вклад в изучение медицинской приматологии, заметила Шевцова.

"На обезьянах начали изучать различные заболевания, это инфекционные, сердечно-сосудистые болезни, онкология и многое другое. Мы с ним открыли вирус геморрагической лихорадки обезьян, который очень опасен для человека", - сказала Зинаида Шевцова.

Борис Лапин – профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, научный руководитель российского научно-исследовательского Института медицинской приматологии. С 1958 по 1992 годы Борис Лапин возглавлял НИИЭПиТ Академии медицинских наук СССР, располагавшийся в Сухуме.

Ученый приезжал в Абхазию в 2017 году, на празднование 90-летия открытия Сухумского питомника обезьян.

"Сухум и Абхазия - это замечательное место, каждый раз, когда я переезжаю реку Псоу, сердце радуется, наша медико-биологическая станция в течение длительного времени была визитной карточкой Абхазии. Тогда о Сухуме знали в значительной степени потому, что здесь есть уникальный питомник", - говорил он.

Сухумский питомник обезьян был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Николаем Семашко. Первые опыты в Институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х.

В начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины.

В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин. Борис Лапин родился 10 августа 1921 года, в этом году ему исполнилось бы 99 лет.

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