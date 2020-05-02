Ученые сообщили о новом возможном способе передачи коронавируса

По данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Пандемия охватила почти все страны мира.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Воздушно-капельный путь, возможно, не единственный способ передачи коронавируса. К такому выводу в ходе своих исследований пришла международная группа ученых, пишет РИА Новости.

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета в ходе экспериментов выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.

Как отметили специалисты, на фоне выявления у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших, полученные данные говорят о том, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.

Ранее главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал, что даже бессимптомное течение коронавируса может нести серьезную опасность. По его словам, отсутствие симптомов характерно для легкой формы коронавируса. Однако она может очень быстро перейти в среднюю и даже тяжелую. Кроме того, человек является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом, и может заразить десятки людей.