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Ученые сообщили о новом возможном способе передачи коронавируса

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (587)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200502/1030032186/Uchenye-soobschili-o-novom-vozmozhnom-sposobe-peredachi-koronavirusa.html

По данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Пандемия охватила почти все страны мира.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Воздушно-капельный путь, возможно, не единственный способ передачи коронавируса. К такому выводу в ходе своих исследований пришла международная группа ученых, пишет РИА Новости.  

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета в ходе экспериментов выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 

Как отметили специалисты, на фоне выявления у значительной части пациентов с COVID-19 таких симптомов, как тошнота и диарея, а также обнаружения вирусных частиц в стуле переболевших, полученные данные говорят о том, что вирус может распространяться посредством так называемых грязных рук.

Ранее главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге Денис Гусев рассказал, что даже бессимптомное течение коронавируса может нести серьезную опасность. По его словам, отсутствие симптомов характерно для легкой формы коронавируса. Однако она может очень быстро перейти в среднюю и даже тяжелую. Кроме того, человек является источником коронавирусной инфекции, не подозревая об этом, и может заразить десятки людей. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (587)


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