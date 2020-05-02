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Запрет может быть продлен: отелям Сочи посоветовали не открывать бронь с июня

© Sputnik / Artur Lebedev
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (588)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200502/1030037010/Zapret-mozhet-byt-prodlen-otelyam-Sochi-posovetovali-ne-otkryvat-bron-s-1-iyunya.html

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование в любых объектах размещения, он останется в силе по меньшей мере до начала лета.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщается на сайте администрации города.

"Запрет будет продлен в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки", - заявил мэр горда Алексй Копайгородский.

Главный государственный санитарный врач Сочи Владимир Оробея в свою очередь предупредил, что открытие средств размещения будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности. 

© Sputnik / Нина Зотина
Курорты и кафе закроют в России из-за коронавируса

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование в любых объектах размещения. Согласно решению правительства России с 28 марта до 1 июня на территории всех курортных регионов, включая Сочи, запрещен прием туристов.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин в регионе. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится по меньшей мере до 12 мая. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (588)


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