Запрет может быть продлен: отелям Сочи посоветовали не открывать бронь с июня

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование в любых объектах размещения, он останется в силе по меньшей мере до начала лета.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщается на сайте администрации города.

"Запрет будет продлен в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной, поэтому мы не рекомендуем туроператорам и отельерам курорта осуществлять бронирование с 1 июня до нормализации обстановки", - заявил мэр горда Алексй Копайгородский.

Главный государственный санитарный врач Сочи Владимир Оробея в свою очередь предупредил, что открытие средств размещения будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности.

В Сочи продолжает действовать запрет на бронирование в любых объектах размещения. Согласно решению правительства России с 28 марта до 1 июня на территории всех курортных регионов, включая Сочи, запрещен прием туристов.

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин в регионе. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится по меньшей мере до 12 мая.