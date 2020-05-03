Разведка "Пять глаз": Китай скрывал данные о COVID-19

Пандемия коронавируса, от которого во всем мире умерли уже более 240 тысяч человек, начала распространение с китайской провинции Хубэй.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Китай намеренно скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, такие данные приводятся в докладе разведывательного союза "Пять глаз", куда входят США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия.

Как пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад "Пяти глаз", китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или "исчезать" врачей, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы биоматериалов международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

В докладе отмечается, что власти КНР имели "доказательства передачи нового вируса от человека к человеку уже в начале декабря, но отрицали этот факт вплоть до 20 января".

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.