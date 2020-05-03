14:17 03 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.73
  • EUR79.12
Поиск
Важно:

Разведка "Пять глаз": Китай скрывал данные о COVID-19

© REUTERS / Aly Song
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (593)
552 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200503/1030037455/Pyat-glaz-Kitay-skryval-dannye-o-COVID-19.html

Пандемия коронавируса, от которого во всем мире умерли уже более 240 тысяч человек, начала распространение с китайской провинции Хубэй.

СУХУМ, 3 мая -  Sputnik. Китай намеренно скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, такие данные приводятся в докладе разведывательного союза "Пять глаз", куда входят США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия.

Как пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад "Пяти глаз", китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или "исчезать" врачей, уничтожая доказательства в лабораториях и отказываясь предоставлять живые образцы биоматериалов международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

В докладе отмечается, что власти КНР имели "доказательства передачи нового вируса от человека к человеку уже в начале декабря, но отрицали этот факт вплоть до 20 января".

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (593)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Праздник из другой эпохи: первомай в СССР
Из плена – в партизаны: первый вице-спикер парламента Южной Осетии о боевом пути деда
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться