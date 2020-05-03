Коронавирус диагностирован у еще 82 жителей Кубани

За последние сутки в Сочи коронавирусная инфекция не была выявлена ни у одного человека.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Еще у 82 жителей Краснодарского края за последние сутки диагностирован диагноз "коронавирусная инфекция", сообщает оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с коронавирусом.

"Больше всего новых случаев зафиксировано в краевой столице – 37 человек. В Крымском районе – 13 человек. По четыре случая подтвердилось в Горячем Ключе, Новороссийске, Щербиновском и Апшеронском районах, по два случая – в Динском, Белореченском, Кущевском, Тихорецком, Красноармейском районах, по одному – в Калининском, Мостовском, Усть-Лабинском, Староминском, Темрюкском, Северском районах", - говорится в сообщении на сайте администрации края.

Среди заболевших 52 женщины и 30 мужчин.

Всего на 3 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1244 человек, в том числе 76 детей. 20 пациентов скончались.

На территории Абхазии на данный момент нет зафиксированных случаев коронавируса. За минувшие сутки в Абхазии на коронавирус были проверены 32 человека. Все тесты дали отрицательный результат.