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Таяние ледников со спутника: NASA показало масштаб климатической катастрофы

© Sputnik / Илья Тимин
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200503/1030043690/Tayanie-lednikov-so-sputnika-NASA-pokazalo-masshtab-klimaticheskoy-katastrofy.html

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает около 120 гигатонн льда, в Гренландии - примерно 200 гигатонн.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало видеокадры, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет.

На кадрах виден масштаб климатической катастрофы, которая происходит на Земле из-за глобального потепления и таяния ледников. 

С 2003 по 2019 год ICESat-2 зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах.

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