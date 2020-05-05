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К акции "Бессмертный полк онлайн" присоединились более 600 тысяч человек

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200505/1030056210/K-aktsii-Bessmertnyy-polk-onlayn-prisoedinilis-bolee-600-tysyach-chelovek.html

Акцию "Бессмертный полк" решено было провести в онлайн-формате из-за мировой пандемии коронавируса.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Более 600 тысяч человек оставили заявки на участие в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн".

"Ровно неделя прошла с начала регистрации в виртуальном шествии "Бессмертный полк онлайн". С каждым днем популярность этой акции набирает обороты - на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет", - рассказали организаторы акции.

При этом теперь поучаствовать в "Бессмертном полке" могут и те, у кого не сохранились фотографии ветеранов: это поле анкеты можно не заполнять. Кроме того, из формы заявки убрали указание степени родства с публикуемым героем войны, а также даты рождения и смерти.

Принять участие в проекте "Бессмертный полк онлайн" можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/https://ok.ru/app/immortal-regimenthttps://vk.com/polk_apphttps://sber9may.ru/.

Чтобы рассказать о подвиге своего ветерана Великой Отечественной в соцсетях, нужно подписать пост хештегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади и шествия "Бессмертного полка" из-за ситуации с коронавирусом. Акцию "Бессмертный полк" решено было провести в онлайн-формате. 

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (90)


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