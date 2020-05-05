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Ученые создали способное победить коронавирус антитело

© Sputnik / Евгений Биятов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (602)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200505/1030058408/Uchenye-sozdali-sposobnoe-pobedit-koronavirus-antitelo.html

Согласно последним данным, в мире коронавирус был выявлен у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 240 тысяч.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ученые синтезировали экспериментальное антитело, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, пишет РИА Новости. 

Исследования проводила группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета. По словам авторов работы, моноклональное антитело нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку. 

Во время экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После положительных результатов ученые решили отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Ученые сообщили о новом возможном способе передачи коронавируса

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,4 миллиона человек, скончались 240 тысяч. В России подтверждено более 155 тысяч случаев заболевания, 1451 человек умер, свыше 19 тысяч выздоровели. 

В Абхазии, по последним данным, были выявлены три случая коронавируса. Двое пациентов вылечились и выписаны из больницы. Заболевшая пожилая женщина скончалась. 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (602)


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