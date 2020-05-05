Ученые создали способное победить коронавирус антитело

Согласно последним данным, в мире коронавирус был выявлен у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 240 тысяч.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Ученые синтезировали экспериментальное антитело, способное победить коронавирус в лабораторных условиях, пишет РИА Новости.

Исследования проводила группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета. По словам авторов работы, моноклональное антитело нацелено на белковые шипы вируса и не позволяет ему проникать в клетку.

Во время экспериментов использовались генетически модифицированные мыши. После положительных результатов ученые решили отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.

Согласно последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,4 миллиона человек, скончались 240 тысяч. В России подтверждено более 155 тысяч случаев заболевания, 1451 человек умер, свыше 19 тысяч выздоровели.

В Абхазии, по последним данным, были выявлены три случая коронавируса. Двое пациентов вылечились и выписаны из больницы. Заболевшая пожилая женщина скончалась.