14:23 08 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.87
  • EUR80.00
Поиск
Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ

Фотохронику парадов Победы покажут на медиафасаде МИА "Россия сегодня" в Москве

© Sputnik / Екатерина Штукина
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)
18 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200508/1030082292/Fotokhroniku-paradov-Pobedy-pokazhut-na-mediafasade-MIA-Rossiya-segodnya-v-Moskve.html

"Парадная хроника" включает более чем 20 фотографий из фотоархива МИА "Россия сегодня". Хронология составлена выборочно фотографиями юбилейных Парадов Победы, проходивших в Москве с 1945 по 2015 год.

СУХУМ, 8 май -  Sputnik. К 75-летию Великой Победы на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" в Москве, на Зубовском бульваре, стартует фотохроника Парадов Победы.   

© Sputnik / Владимир Трефилов
В режиме онлайн: как организуют "Бессмертный полк" к 75-летию Победы

В "Парадной хронике" запечатлен главный праздник страны, ставший символом памяти и благодарности поколений подвигу воинов Великой Отечественной войны.   

Транслируемое на гигантском экране видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского о первом Параде Победы, прошедшем на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Среди авторов "Парадной хроники" - фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы.  

Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин и многие другие.

Видео с фотохроникой Парадов Победы также доступно в официальных аккаунтах РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

Георгиевская ленточка. Архивное фото.
© Sputnik / Евгения Новоженина
Главы правительств Абхазии и России поздравили друг друга с 75-летием Победы

В период самоизоляции и в связи с переносом Парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, "Парадная хроника" - еще одна возможность, не выходя из дома, вспомнить о 9 Мая, дате, знаменующей славу и гордость России.

Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. 

Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

Читайте также:

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (114)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Все ради Победы: война в объективе фотокорреспондентов
Погиб под Брянском: Лев Квициния рассказал о своем дяде
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться