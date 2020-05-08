Более двух миллионов заявок подано на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн"

Заявки на участие в акции будут приниматься до 15:00 9 мая, трансляция онлайн-шествия начнется в два часа ночи по московскому времени.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Организаторы трансляции виртуального шествия "Бессмертный полк - онлайн" получили уже более двух миллионов 100 тысяч заявок.

Все желающие могут заполнить анкету для участия в онлайн-шествии на следующих ресурсах: на сайте акции, в Одноклассниках, ВКонтакте, на сайте партнера проекта Сбербанк.

"Посмотреть трансляцию в интернете можно будет в любое время с момента ее начала на сайте Бессмертного полка России, Международного бессмертного полка и в онлайн-кинотеатре "Окко". На этих площадках также предусмотрена возможность перемотать видео на нужный момент и увидеть своего ветерана в строю Бессмертного полка", - рассказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

На этих площадках шествие будет продолжаться и после 9 мая, чтобы были показаны истории всех ветеранов, участвующих в акции.

9 мая к трансляции подключатся многие интернет-площадки: ее также можно будет посмотреть на Море.тв, Ivi.ru, на сайте РИА Новости и Международного агентства Sputnik.

Техническое обеспечение проекта предоставили его партнеры ПАО Сбербанк – они смогли в течение нескольких недель создать ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда.

Председатель Правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов отметил, что уже загружено более двух миллионов фотографий, и число желающих принять участие в проекте постоянно растет.

Каждый заполнивший профиль своего ветерана, получает письмо на электронную почту с указанием времени показа его истории во время шествия.

Как рассказал другой партнер проекта Mail.ru Group, на чьих площадках в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте в том числе реализован проект, в акции активно принимало участие не только старшее поколение, но и молодежь: почти треть всех посетителей приложений младше 21 года.

В течение всего времени реализации проекта работает горячая линия (телефон 8 – 800 – 20- 1945 – 0), специалисты которой круглосуточно консультируют по любым нюансам участия в "Бессмертном полку - онлайн". 130 операторов обрабатывают звонки со всей России, уже поступило около 15 тысяч звонков.

Заявки обрабатываются модераторами, помощь в отборе заявок помощь оказывают 3700 волонтеров разных возрастов.

9 мая трансляция онлайн-шествия запланирована на медиаэкранах России и в московском метро, ряд телеканалов будет показывать ее целиком, либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно будет в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

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