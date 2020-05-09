Еще у 98 жителей Кубани выявили коронавирус

Общее число заболевших в крае составляет 1830 человек, из них 100 детей. 595 пациентов выздоровели и выписаны, в том числе 41 – за последние сутки.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. На Кубани за последние сутки зафиксировано 98 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"47 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, 13 – в Сочи, 6 – в Армавире. По четыре человека выявлено в Ейском и Кавказском районах, по три – в Тихорецком и Северском районах, по два – в Горячем Ключе, Каневском и Динском районах. По одному заболевшему – в Анапе, Белореченском, Тбилисском, Щербиновском, Апшеронском, Отрадненском, Мостовском, Староминском, Крымском, Брюховецком, Успенском и Усть-Лабинском районах", - говорится в сообщении на сайте администрации Кубани.

На сегодняшний день в обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы и Ейска, станиц Голубицкая и Кущевская, поселка Кабардинка изолированы 1919 граждан. За все время работы в обсерваторах выявлен 31 человек с COVID-19. Они были оперативно переведены в больницы.

По данным оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, в республике 8 мая было выявлено четыре новых случая коронавируса. Ранее инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.