На родном языке: более миллиона человек из 60 стран спели "День Победы"

В Кузбассе песня "День Победы" впервые прозвучала на языках коренных малочисленных народов - шорцев и телеутов. Также композиция впервые прозвучала на армянском языке.

Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню "День Победы" на родном для себя языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Единая Россия", которая выступила организатором этой акции.

На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков).

Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.

"Результаты акции "День Победы" на разных языках" превзошли наши самые смелые ожидания. Более 1,1 млн человек в разных странах мира и во всех регионах России приняли участие в ней и исполнили песню на разных языках. Более 50 тысяч участников прислали ролики собственного исполнения песни. Лучшие мы публикуем на сайте. Самое главное – наша акция еще раз подтвердила единство и братство всех народов России и бывшего Советского союза, усилиями которых 75 лет назад была одержана Победа", – цитирует пресс-служба ЕР слова замсекретаря генсовета партии Александра Хинштейна.

Всего в акции уже приняли участие 60 стран, она продлится до 11 мая.

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