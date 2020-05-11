На одного больше: в Осетии зафиксирован новый случай коронавируса

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Южной Осетии достигло 23 человек.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Еще у одно курсанта из российского военного вуза, вернувшегося после досрочного окончания учебы в Южную Осетию, диагностирован коронавирус, сообщает Sputnik Южная Осетия.

В воскресенье 10 мая сообщалось о пяти новых случаях заболевания коронавирусом в Южной Осетии, четверо из них - это граждане республики, вернувшиеся на родину по линии МИД, и один студент.

На карантине под наблюдением врачей остаются 193 человека, ранее приехавшие из России.

Власти республики ввели до 17 мая запрет на пересечение границы с Россией для всех без исключения, в том числе грузового транспорта.

В Абхазии на сегодняшний день подтверждено шесть случаев заболевания коронавирусом. Все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

В апреле коронавирус был диагностирован у трех граждан, двое из которых после лечения в Гудаутской больнице выздоровели и были выписаны, одна пациентка, 1925 года рождения, скончалась.

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