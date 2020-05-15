Гормоны и вирусы: почему COVID-19 чаще убивает мужчин

Впрочем, это далеко не первое заразное заболевание, во многом зависящее от пола пациента, пишет автор РИА Новости Альфия Еникеева.

Вирус предпочитает мальчиков

Еще в конце марта, анализируя текущие данные об эпидемии COVID-19 в Испании, ученые обратили внимание, что мужчины умирают от этой болезни почти в два раза чаще женщин. Так же дело обстояло в Италии, где 71 процент смертей приходился на представителей сильного пола.

По оценкам китайских медиков, появившимся в конце апреля, новая коронавирусная инфекция в 2,4 раза опаснее для мужчин. Изучив свыше тысячи историй болезни, исследователи выяснили: у женщин, даже у пожилых и с сопутствующими основными заболеваниями, она протекала, как правило, в более легкой форме.

Ученые тогда предположили, что фактор риска здесь — неправильный образ жизни, чаще присущий мужчинам: они реже моют руки, чаще злоупотребляют сигаретами и алкоголем.

Так, в Китае курят почти половина мужчин и лишь два процента женщин.

Однако в Великобритании, где доля курильщиков обоих полов примерно одинакова, мужчины, как и в КНР, тяжелее переносили COVID-19.

По мнению специалистов Европейского общества кардиологов, это может быть связано с повышенной концентрацией в их крови ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2). Он располагается на поверхности клеток и, по имеющимся данным, помогает вирусу SARS-CoV-2 проникать внутрь.

Подавить и вылечить

Ученые из Швейцарии и Италии заметили, что пациенты с раком простаты, проходящие антиандрогенную терапию, очень редко заражаются коронавирусом, болезнь у них протекает легче. Возможно, из-за пониженного уровня мужских половых гормонов у них меньше трансмембранной сериновой протеазы 2 (TMPRSS2). Этот белок позволяет поверхностным "шипам" вирусной частицы зацепиться за рецепторы АПФ2 и проникнуть в клетку.

Вероятно, препараты, подавляющие выработку андрогенов, могли бы облегчить течение COVID-19, но пока европейские медики опасаются назначать их коронавирусным пациентам.

Гормоны сбивают корону

Тем временем в США стартовали два клинических испытания гормональной терапии: пациентам с диагнозом COVID-19 будут колоть женские половые гормоны — либо прогестерон, либо эстрогены. Исследователи из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка предполагают, что это облегчит течение болезни.

Известно, что женщины благодаря своим половым гормонам в принципе лучше переносят вирусные инфекции. В частности, от атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома, также вызванных коронавирусами, мужчины умирали значительно чаще.

По данным канадских специалистов, представители сильного пола хуже справляются и с обыкновенным гриппом. У них ярче проявляются основные симптомы, а времени на восстановление после болезни требуется почти вдвое больше.

Исследователи предполагают, что именно эстроген и прогестерон помогают женщинам успешно противостоять вирусным инфекциям.

Дело в эстрогенах, которые действуют на несколько типов клеток — в том числе и на иммунные, — связываясь с рецепторами, расположенными на их мембранах. Поэтому женщины обладают более сильным иммунитетом и лучше противостоят вирусам и бактериям.

Так, в эксперименте американских и немецких ученых в группе мышей, зараженных коронавирусом SARS, самцы и самки, у которых удалили яичники, болели тяжелее и умирали чаще остальных. Что касается человека, то, как показали исследования, эстрогены могут подавлять репликацию вирусов в организме.

Авторы опытов заражали человеческие клетки слизистой носа вирусом гриппа А. Наиболее восприимчивыми к инфекции оказались мужские образцы. Однако при обработке эстрогеном они так же успешно противостояли вирусу, как и женские.

В интересах вируса

По мнению ученых Стэндфордского университета (США), иммунный ответ на вирусные инфекции у представителей сильного пола намного слабее из-за высокого уровня тестостерона, так как этот гормон подавляет выработку антител. Кроме того, у мужчин иначе работают некоторые гены, участвующие в синтезе липидов и стимулирующие образование клеток, которые подавляют иммунный ответ. И чем больше тестостерона в крови, тем сильнее меняется активность генов и тем слабее иммунный ответ организма.

Шведские специалисты обращают внимание, что практически у всех позвоночных, в том числе у человека, самцы обладают большим разнообразием генов, влияющих на работу иммунной системы. Этим, вероятно, объясняется, почему они иначе реагируют на инфекции, чем самки.

Британские исследователи считают, что дело не в различиях иммунной системы, а в самих возбудителях болезней. Эволюция делает их более агрессивными именно к мужчинам. Женщина во время беременности, родов и грудного вскармливания может передать инфекцию ребенку. Поэтому в интересах вируса — не навредить ее организму слишком сильно.

По словам ученых, эта гипотеза объясняет, почему Т-лимфотропный вирус человека типа 1 (HTLV-1) развивается в Т-клеточный лейкоз у японских мужчин чаще, чем у женщин.

А в странах Карибского бассейна это осложнение в равной мере встречается у представителей обоих полов. Дело в том, что в Японии детей кормят грудью намного дольше. Это, с одной стороны, позволяет вирусу эволюционировать и быть не столь опасным для женщины, а с другой — повышает риск заражения ребенка.