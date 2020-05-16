Цифры растут: число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 34

За последние сутки в республике Южная Осетия зафиксировано еще четыре случая заболевания коронавирусом, двое заразившихся - медики.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Южной Осетии достигло 34 человек, за последние сутки диагноз подтвержден еще у четырех человек, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на данные Югосетпотребнадзора.

Коронавирус выявлен еще у двух граждан, находившихся на карантине, а также зафиксированы первые два случая заболевания среди медперсонала.

Под наблюдением в республике находятся 348 человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии выявили 6 мая.

По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии на сегодняшний день в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.