Цифры растут: число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 34

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Южной Осетии достигло 34 человек, за последние сутки диагноз подтвержден еще у четырех человек, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на данные Югосетпотребнадзора.
Коронавирус выявлен еще у двух граждан, находившихся на карантине, а также зафиксированы первые два случая заболевания среди медперсонала.
Под наблюдением в республике находятся 348 человек.
Первые случаи заражения коронавирусом в Южной Осетии выявили 6 мая.
По последним данным оперативного штаба по защите населения Абхазии на сегодняшний день в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана.
В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.
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