Глава Роспотребнадзора заявила об остановке прироста числа больных COVID-19

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией в России остановился, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - сказала Попова в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24".
По ее словам, чтобы избежать риск заболевания коронавирусом, меры предосторожности нужно будет соблюдать и летом. Она подчеркнула, что большинство россиян не заболели COVID-19, потому что не нарушали правила.
Попова также отметила, что меры не будут ужесточаться, если все продолжат соблюдать меры предосторожности без исключений.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавирусной инфекции в России в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
На сегодняшний день в Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.
В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.
Читайте также:
-
Сутки без воздуха: врач из Абхазии рассказала о работе с больными коронавирусом
-
Говорить о победе над COVID-19 еще рано: откровения абхазского инфекциониста из Москвы