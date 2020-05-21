18:16 21 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD70.92
  • EUR77.80
Поиск

Карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня

© Sputnik / Николай Хижняк
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (655)
80311
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200521/1030181504/Karantin-v-Krasnodarskom-krae-prodlili-do-6-iyunya.html

Въезд в Краснодарский край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Карантин продлили в Краснодарском крае до 6 июня, об этом объявил губернатор края Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что ограничительные меры сохраняются, чтобы не допустить ввоза инфекции из других регионов и распространения внутри муниципалитетов.

Все приезжающие в Краснодарский край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию.

"Передвижение внутри муниципалитетов теперь свободно, но решение об ужесточении режима самоизоляции остается за главами. Ситуация в каждом муниципалитете зависит от самодисциплины жителей. Мы должны плавно выходить из ограничительных мероприятий, но все вместе", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сохраняется запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия, закрытыми остаются парки, набережные, пляжи, торговые центры. Обязательными остаются и масочный режим, соблюдение социальной дистанции и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (655)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пещера тростниковой флейты, Китай
Нимфы, светлячки и железная дорога: самые необычные пещеры мира
Чудо природы: радужные горы Перу
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться