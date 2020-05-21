Карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня

Въезд в Краснодарский край по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов, кроме транзитного транспорта.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Карантин продлили в Краснодарском крае до 6 июня, об этом объявил губернатор края Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что ограничительные меры сохраняются, чтобы не допустить ввоза инфекции из других регионов и распространения внутри муниципалитетов.

Все приезжающие в Краснодарский край обязаны уйти на 14-дневную обсервацию.

"Передвижение внутри муниципалитетов теперь свободно, но решение об ужесточении режима самоизоляции остается за главами. Ситуация в каждом муниципалитете зависит от самодисциплины жителей. Мы должны плавно выходить из ограничительных мероприятий, но все вместе", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сохраняется запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия, закрытыми остаются парки, набережные, пляжи, торговые центры. Обязательными остаются и масочный режим, соблюдение социальной дистанции и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

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