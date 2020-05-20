Охота на ведьм в Абхазии, или Туристический несезон

Русских отдыхающих в Абхазии ждут, но не прямо сейчас. В последнее время стало сложно пройти по улице и не поймать настороженный взгляд местных: "А ты когда сюда приехала?"

Страна курортная, поэтому все, кто не похож на коренных, автоматически в сознании людей становятся туристами, тем более что погода уже для отдыха, а тут еще эти – на море прогуливаются, загорают на пляже, а некоторые еще и одеты чересчур легко.

Раньше на это никто внимания не обращал, а сейчас страшно – коронавирус кругом. Гораздо проще поверить, что кто-то деньги заплатил и тайком проник в республику, чем то, что в Абхазии есть люди из другой страны, которые здесь живут больше двух месяцев, а то и лет, и даже на своих машинах ездят с иностранными номерами - до последнего времени это было нормально.

Правда, есть люди, которые живут здесь не первый год, но до сих пор не вникли в местный менталитет, как я это называю. Например, молодые (и не очень) мужчины, которые, как только потеплеет, сразу шорты и сланцы надевают, или барышни в купальниках и парео.

В силу того, что родилась я и выросла в соседнем Сочи, привыкать к местным нравам мне не пришлось. У нас тоже было не принято так ходить по улицам, и именно по этим признакам (не считая специфического говора и свежеобгоревшей, некогда бледной кожи) мы и отличали местных от приезжих.

Не буду говорить про рапорты МВД и СГБ о том, что отдыхающих, незаконно проникших на территорию республики, они не нашли. Просто представьте, сейчас, чтобы попасть в Абхазию, нужно, как минимум, попасть в Краснодарский край. А это 14 дней провести в обсерваторе. А потом еще найти беспринципных пограничников с российской и абхазской стороны, дать им денег.

Чтобы что? Чтобы оказаться в Абхазии и загорать? Мне кажется, что это уж слишком для весеннего отдыха.

Вы можете возразить, мол, теоретически могут и сочинцы попробовать прорваться через границу. Ну, вот не верю я, что кто-то в здравом уме пойдет давать взятку (а в России это уголовное преступление), чтобы на море позагорать.

Я тоже вижу машины с иностранными номерами. Половина за рулем местные, половина нет. Как правило, неместные – это те, кто здесь работает не первый месяц. Вижу людей с красными лицами от загара и в коротких шортах. Как правило, они действительно сюда приехали, но больше двух месяцев назад. Парадокс в том, что бояться сегодня надо всех. А возможностей пересекать границу сейчас как раз таки больше у местных.

Несколько раз слышала за спиной: "Это русские? Как они сюда попали?" От личных расспросов спасали местные знакомые, которые тут же успокаивали всех вокруг.

Запомню это ощущение надолго – когда тебя сторонятся, ты чувствуешь возмущение и легкую, но все же агрессивную настороженность в свою сторону. Мне кажется, еще немного, и это будет похоже на ксенофобию и охоту на ведьм.

Давайте не поддаваться панике и провокациям. Нам бы только все это пережить - и местным, и приезжим, а там все наладится.

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