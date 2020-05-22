В России за сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Из всех вновь выявленных заболевщих у 42,2% нет клинических проявлений болезни.
За сутки зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровели 7144 человека. За весь период - 3249 летальных исходов, 99 825 выздоровевших.
По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 21 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 25 случаев COVID-19. Шесть человек выздоровели и один умер.
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