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В России за сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса

© Sputnik / Максим Блинов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (657)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200522/1030186738/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-8894-novykh-sluchaya-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.

Из всех вновь выявленных заболевщих у 42,2% нет клинических проявлений болезни.

За сутки зафиксировано 150 летальных исходов, полностью выздоровели 7144 человека. За весь период - 3249 летальных исходов, 99 825 выздоровевших.

По данным оперштаба по защите населения от коронавируса на 21 мая, в Абхазии с начала пандемии зафиксировано 25 случаев COVID-19. Шесть человек выздоровели и один умер. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (657)


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