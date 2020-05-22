Санатории на Кубани откроют, несмотря на продление ограничений

Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса продлили в Краснодарском крае до 6 июня.

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Санатории Краснодарского края с медицинскими лицензиями при соблюдении требований Роспотребнадзора откроются с 1 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Приехать в санаторий, по данным РСТ, можно при наличии санаторно-курортной путевки.

В РСТ также сослались на заявление министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой, что санатории должны обеспечить гостям трансфер от аэропорта или вокзала.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что при сохранении стабильной эпидемической обстановки с 1 июня откроются санатории с медицинской лицензией.

Отмечается, что при благоприятной обстановке во второй половине июня могут открыться пансионаты и отели.

Число инфицированных коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек, за последние сутки подтвердился диагноз у 92 человек.

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