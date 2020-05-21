Минтуризма Абхазии назвало открытие брони в гостиницах нарушением

На сайтах российских туроператоров появилась информация о возможности бронирования с 1 июня номеров в местах размещения туристов в Абхазии.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Бронирование номеров в отелях и гостиницах Абхазии до принятия решения о снятии ограничительных мер, предписанных руководством республики, является нарушением, сказал в интервью радио Sputnik заместитель министра по туризму Абхазии Астамур Барциц.

Он подчеркнул, что смысла в бронировании даже на поздние сроки нет, так как еще не ясно, когда будет открыта граница и сняты ограничения.

"Мы будем ждать заседания оперативного штаба, который решит, продлевать или снять ограничения. Конечно, нам бы хотелось заранее и самим знать, так как мы должны предупредить наш бизнес, им надо возобновлять рекламную деятельность, готовится в предстоящему сезону. Но пока нет понимания, когда будет открыта граница. Если первого числа разрешат, то можно уже будет бронировать", - отметил Барциц.

Информация о том, что гостиницы, санатории, отели Абхазии открыли бронирование номеров с 1 июня, появилась на сайтах крупных российских туроператоров в среду 20 мая.

Согласно постановлению президента Абхазии, в связи с опасностью распространения коронавируса до 1 июня в республике запрещена экскурсионная и туристическая деятельность, бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах.

До 1 июня также ограничен въезд через абхазо-российскую границу иностранных граждан и лиц без гражданства.

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