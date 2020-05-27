"Тосочка" сменит "Буратино": армия России получит огнеметы с искусственным интеллектом

Новая тяжелая огнеметная система "ТОС-2" (более известная как "Тосочка") будет более компактной, чем ее используемые сейчас аналоги "Солнцепек" и "Буратино", и получит искусственный интеллект.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Поставки тяжелых огнеметных систем нового поколения ТОС-2 (известных как "Тосочка") для Минобороны России состоятся в 2021 году, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в контур управления холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

"Минобороны уже заказало опытно-промышленную партию ТОС-2 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. По планам мы должны сдать их госзаказчику в 2021 году. Параллельно мы ведем разработку комплекта новых реактивных снарядов для этой системы, дальность поражения которых будет гораздо выше по сравнению со снарядами "Солнцепека", - сказал Кочкин.

Разработчик, помимо смены шасси с гусеничного, на которое устанавливается "Солнцепек", на колесное, значительно улучшил боевые характеристики новой огнеметной системы.

Сейчас завершаются предварительные испытания ТОС-2, опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

"В ближайшее время мы планируем перейти к госиспытаниям и рассчитываем, что в 2021 году новая ТОС уже пойдет в серию", - добавил Кочкин.

Планировалось, что ТОС-2 примет участие в параде в честь 75-летия Победы на Красной площади 9 Мая. В этом году в празднование Победы внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отложен. Накануне президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы, он пройдет 24 июня.