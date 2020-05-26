Парад Победы пройдет в Москве 24 июня

В этом году в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отменен.

СУХУМ, 26 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада Победы, он пройдет 24 июня, пишет РИА Новости.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве и в других городах. Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин по итогам рабочей встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше "Бессмертного полка" сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Праздничные мероприятия и акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены или изменили формат из-за угрозы распространения коронавируса.

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