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Более 70 процентов заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели

© Sputnik / Денис Абрамов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (699)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200604/1030263479/Bolee-70-protsentov-zabolevshikh-koronavirusom-na-Kubani-vyzdoroveli-.html

За последние сутки в регионе инфекция подтвердилась у 80 человек в возрасте от 5 месяцев до 85 лет. Число вылечившихся от COVID-19 превышает количество новых подтвержденных случаев.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Более 72% заболевших коронавирусом в Краснодарском крае выздоровели и выписаны из лечебных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Кубани. 

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели, из них 89 за последние сутки. За время пандемии скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – говорится в сообщении. 

На 4 июня в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 10405 человек, из них 946 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находится 12463 человека.

© Sputnik / Фотохост ШОС
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В обсерваторах размещены 3458 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через них прошло 9128 граждан. У 60 из них был выявлен коронавирус.

Во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

В Абхазии за все время было зафиксировано 35 случаев COVID-19, из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (699)


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