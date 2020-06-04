Более 70 процентов заболевших коронавирусом на Кубани выздоровели

За последние сутки в регионе инфекция подтвердилась у 80 человек в возрасте от 5 месяцев до 85 лет. Число вылечившихся от COVID-19 превышает количество новых подтвержденных случаев.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Более 72% заболевших коронавирусом в Краснодарском крае выздоровели и выписаны из лечебных учреждений, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

"Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 4148 человек. 3006 пациентов выздоровели, из них 89 за последние сутки. За время пандемии скончались 40 человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, еще двое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации", – говорится в сообщении.

На 4 июня в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 10405 человек, из них 946 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находится 12463 человека.

В обсерваторах размещены 3458 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через них прошло 9128 граждан. У 60 из них был выявлен коронавирус.

Во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.

В Абхазии за все время было зафиксировано 35 случаев COVID-19, из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.