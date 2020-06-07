Когда россиянам снова разрешат путешествовать

Специалисты убеждены, что в полной мере туристическая сфера заработает не ранее следующего года.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Ослабление пандемии коронавируса, частичное снятие ограничительных мер и наступившее лето заставляет людей задуматься, когда снова можно будет отправиться в отпуск, и когда ждать возобновления полноценного авиасообщения внутри России и на международных рейсах, пишет агентство ПРАЙМ.

Представители ряда зарубежных авиакомпаний уже выразили надежду на начало сообщения с другими странами уже в июне-июле.

Скорое открытие границ обещают страны, чья экономика тесно связана с туризмом – Испания, Италия, Греция, Болгария. Турция планирует в течение июня восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.

В "Аэрофлоте" ожидают возобновления международных рейсов из РФ в третьем квартале 2020 года, а в "Уральских авиалиниях" – в августе–сентябре.

Минтранс планирует восстановить внутренние перевозки в этом месяце, а в июле рассчитывает возобновить международные полеты. В целом, по данным министерства, пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2020 году может упасть на 53-75%.

Участники рынка полагают, что на нормальный уровень внутренние перевозки должны вернуться ближе к концу осени, а международные – не раньше лета 2021 года. Но есть и более оптимистичные оценки. "Мы ожидаем нормализации авиасообщения с основными европейскими столицами к осени и возврат к обычным международным полетам, включающим крупнейшие хабы к зиме", — сообщил "Прайм" источник в Aviasales.

Возобновление авиасообщения, по мнению экспертов, зависит от эпидобстановки, открытия границ другими странами и экономической целесообразностью. Власти должны решить, что выгоднее — дать авиаперевозчикам работать, нежели без конца их спонсировать.

"Практически все страны границы сперва приоткрывают: где-то начинают взаимные полеты только со странами, где нормальная эпидситуация, где-то пускают лишь граждан определенных стран или путешественников со справкой об отсутствии коронавируса", — рассказали в "Туту.ру".

Первыми границы обещают открыть Бахрейн, Болгария, Катар и Греция – уже 10 июня. За ними последуют такие страны, как Австрия, Германия, Япония, Швейцария, Чехия и еще ряд других – они откроются с 15 июня. С 20 июня доступными для путешественников могут стать Казахстан и Нидерланды, с 22-го подключатся еще 11 стран, среди которых Словакия и Норвегия. С 1 июля список станет еще шире — откроется даже Китай (но только Пекин). Россия, по мнению компании, откроет границы с 15 июля.

По данным "Туту.ру", 56,8% купивших билеты за рубеж, планируют путешествие в июне. Еще 34,7% настроены на июль, август планируют 4,8%. Число купивших билеты на осенние месяцы – порядка 1%.

По данным исследования Aviasales, большинство россиян (46%) готовы путешествовать уже в июле, на втором месте август (29%) и сентябрь (16%).

Власти и туротрасль призывают временно сосредоточится на внутреннем туризме.

1 июня Краснодарский край открылся для туристов, но лишь частично – установленные Роспотребнадзором требования соблюдают около 200 домов отдыха, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске и других муниципалитетах. Открылись также санатории, имеющие медицинские лицензии. С 1 июня доступна примерно треть действующих пляжей.

При этом многие отказываются от туров из-за введенных ограничений: обязательная сдача тестов на коронавирус, заселение в номера строго по одному (если это не семья), очереди на пляж, отсутствие развлечений. И, скорее всего, подобное в той или иной мере продлится в течение всего лета.

В Абхазии до 15 июня действует ряд ограничительных мер, в том числе запрет на экскурсионную деятельность, бронирование и размещение в гостиницах, пансионатах и отелях республики. Граница также остается закрытой для туристов.

Купальный сезон в республике открылся 5 июня.

При этом президент Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента 2 июня заявил, что необходимо думать о том, как подойти и реализовать меры, которые позволят открыть туристический сезон в Абхазии.

Бжания подчеркнул, что действия, которые касаются туристического сезона, будут синхронизированы с российскими коллегами.

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