Сезон открыт: как пляжи Абхазии подготовили к лету

5 июня в Абхазии официально открылся пляжный сезон. Обеспечение безопасности на пляжах возложено на местные власти. Однако не во всех районах республики успели подготовиться к купальному сезону.

О том, насколько безопасно купаться в море, где и как соблюдают меры безопасности и какие правила необходимо знать, читайте в материале Sputnik.

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Ежегодно перед началом купального сезона санэпидемстанция берет пробы морской воды на наличие в ней патогенной флоры. В этом году, как рассказала на радио Sputnik главный санитарный врач страны Людмила Скорик, тестирование началось еще в мае.

И уже ясно - вода в Абхазии соответствует всем нормам для принятия морских ванн. Этому есть несколько причин: зима была прохладная и самоочистка моря произошла в полном объеме. Массово купальный сезон местными жителями еще не открыт, а туристов из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, пока нет.

"В настоящий период времени все пробы, которые мы проанализировали за этот период времени, отвечают всем санитарным требованиям. Загрязнение морской воды просто не происходит, - отметила Скорик. - Чаще всего в мае эти показатели соответствуют норме. А вот к концу лета, когда у нас большой поток отдыхающих, естественно они начинают выходить за рамки. Мы предупреждаем жителей и гостей Абхазии о том, что в тех или иных местах лучше морские ванны не принимать. Сейчас у нас ситуация благополучная по всем показателям".

Одной воды мало

Для открытия пляжей мало иметь данные по состоянию морской воды. Другая неотъемлемая часть открытия купального сезона - обеспечение безопасности. По словам начальника Госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии Тенгиза Сабуа, еще две недели назад главам всех районов и городов республики были переданы правила безопасности на пляжах.

Согласно правилам, на море каждые 20 метров должны быть установлены ограничительные буи, а в местах, где нельзя купаться - установлены предупреждающие знаки.

"В Абхазии много речушек, которые впадают в море. В этих местах, где река впадает в море, в радиусе 20 метров нельзя купаться. Но об этом знают не все. Для этого должны быть знаки. Еще знаки должны быть в местах, где большие камни. На пляжах должны быть спасатели и специальные лодки для спасения тонущих. Также ежегодно перед началом пляжного сезона водолазы должны проверять акваторию на наличие металлов и других предметов, которые могут нести угрозу для людей. Только после всех этих процедур можно считать, что пляжи подготовлены", - пояснил Сабуа.

С 5 июня сотрудники МЧС Абхазии проводят инспекцию в городах и районах республики и проверяют, насколько местные власти подготовились к пляжному сезону.

"Мы уже были в Гулрыпшском и Очамчырском районах. В Гулрыпшском районе отметили, что в этом году не могут обеспечить должную безопасность, как полагается по правилам. Мы написали акт, что в этом году Гулрыпшский район не подготовлен к пляжному сезону. Акт будет направлен министру, который затем будет докладывать президенту. В Очамчырском районе попросили дать им время, чтобы они провели все необходимые работы. С момента нашего визита две недели назад там успели поменять главу района. Новый глава не знал о правилах, мы ему все рассказали, что должно быть на пляжах. Нас заверили, что правила будут соблюдены", - поделился он итогами инспекции.

По словам Сабуа, с понедельника начнется проверка пляжей в Сухуме, Новом Афоне, Гудауте, Пицунде и Гагре.

Тенгиз Сабуа добавил, что для выполнения всех предписанных правил много денег не нужно, однако, как отмечают местные власти, в бюджете не были указаны расходы на благоустройство пляжей и потому сейчас возникают трудности с обеспечением правил безопасности во время купального сезона.

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