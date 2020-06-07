Число заболевших коронавирусом в Южной Осетии достигло 66

За последние сутки было выявлено девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по данным комитета Юго-Осетпотребнадзора.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Осетии достигло 66, сообщается на сайте Sputnik Южная Осетия.

Среди вновь выявленных заболевших восемь курсантов, прибывших в республику из России, и одна медсестра. Это уже четвертый медик, который заразился коронавирусом в Южной Осетии.

Как отметила главный санитарный врач Марина Кочиева, все, без исключения, случаи заражения выявлены у людей, которые находились на карантине.

По ее словам, на сегодняшний день на самоизоляции находится 226 человек, из них 142 - в медорганизациях. Еще пять человек соблюдают домашнюю самоизоляцию.

Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

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