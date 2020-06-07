СМИ: Россия готовится возобновить международное авиасообщение с 15 июля

По информации источника РБК, будет предложено первыми открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, пишет РБК со ссылкой на источник в одной из крупных отраслевых компаний.

По информации издания, на первом этапе Россия возобновит полеты в 15 государств. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Отмечается, что решения о перелетах будут приняты после согласия государств на прием рейсов из России, а финальное слово остается за Роспотребнадзором, сообщает источник РБК.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Исключение составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем сократили количество вывозных рейсов, а также установили ограничения на количество прибывающих пассажиров.

В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.

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