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Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (707)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200608/1030281977/Chislo-zabolevshikh-COVID-19-v-mire-prevysilo-sem-millionov-chelovek.html

Лидерство по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции удерживают Соединенные Штаты Америки, меньше всего случаев COVID-19 диагностировано в африканском государстве Лесото, там заболели четыре человека.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. На всей планете коронавирусом заболели уже более семи миллионов человек, такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную информацию по коронавирусу в мире.

Больше всего заболевших, по данным на утро 8 июня, выявлено в США - более 1 миллиона 942 тысяч человек, на втором месте Бразилия, где заболели более 690 тысяч человек, в России COVID-19  выявлен у более чем 467 тысяч человек.

Шестимиллионный рубеж по числу заболеваний коронавирусом был пройден 31 мая.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (707)


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