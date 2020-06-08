Число заболевших COVID-19 в мире превысило семь миллионов человек

Лидерство по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции удерживают Соединенные Штаты Америки, меньше всего случаев COVID-19 диагностировано в африканском государстве Лесото, там заболели четыре человека.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. На всей планете коронавирусом заболели уже более семи миллионов человек, такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, собирающий актуальную информацию по коронавирусу в мире.

Больше всего заболевших, по данным на утро 8 июня, выявлено в США - более 1 миллиона 942 тысяч человек, на втором месте Бразилия, где заболели более 690 тысяч человек, в России COVID-19 выявлен у более чем 467 тысяч человек.

Шестимиллионный рубеж по числу заболеваний коронавирусом был пройден 31 мая.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 36 человек. Из них 27 человек выздоровели, и один пациент умер.