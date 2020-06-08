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МГУ вошел в список лучших вузов Всемирного рейтинга университетов

© Sputnik / Наум Грановский
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200608/1030282826/MGU-voshel-v-spisok-luchshikh-vuzov-Vsemirnogo-reytinga-universitetov.html

Рейтинг лучших университетов мира по версии CWUR – единственный рейтинг вузов, который оценивает качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, а также научную деятельность без использования опросов и информации, предлагаемой университетами.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список лучших вузов планеты по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), сообщает РИА Новости.

"Сорок шесть российских университетов и научных институтов попали в этом году в рейтинг топ-2000 университетов CWUR, включающий в себя вузы 94 стран. Лучше всего себя показал МГУ, поднявшийся на 29 пунктов и занявший 193-е место", - рассказали организаторы.

Отмечается, что МГУ улучшил показатели в категориях "востребованность выпускников" и "научная деятельность". Он стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-200. Рейтинг этого года включает институты Российской академии наук.

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2019
RIA Novosti
Лучшие из лучших: российские вузы в рейтинге QS - 2019

Лидером мирового рейтинга девятый год подряд является Гарвардский университет, занимающий первое место в мире по шести показателям из семи, и третье место по качеству обучения.

В 2019 году Московский государственный университет имени Ломоносова занял 38-е место и вошел топ-40 лучших высших учебных заведений мира по версии репутационного рейтинга World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE). Четырнадцать вузов России вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019.

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