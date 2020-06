МГУ вошел в список лучших вузов Всемирного рейтинга университетов

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список лучших вузов планеты по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), сообщает РИА Новости.

"Сорок шесть российских университетов и научных институтов попали в этом году в рейтинг топ-2000 университетов CWUR, включающий в себя вузы 94 стран. Лучше всего себя показал МГУ, поднявшийся на 29 пунктов и занявший 193-е место", - рассказали организаторы.

Отмечается, что МГУ улучшил показатели в категориях "востребованность выпускников" и "научная деятельность". Он стал единственным российским вузом, вошедшим в топ-200. Рейтинг этого года включает институты Российской академии наук.

Лидером мирового рейтинга девятый год подряд является Гарвардский университет, занимающий первое место в мире по шести показателям из семи, и третье место по качеству обучения.

В 2019 году Московский государственный университет имени Ломоносова занял 38-е место и вошел топ-40 лучших высших учебных заведений мира по версии репутационного рейтинга World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE). Четырнадцать вузов России вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019.

