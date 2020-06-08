Жителей Сочи предупредили о жаре в 38 градусов

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Жителей и гостей Сочи ожидает сильная жара, говорится на сайте администрации города-курорта.
"Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: употреблять достаточное количество жидкости и ограничить время пребывания на улице", - говорится в сообщении.
Согласно прогнозу отдела гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы, в Абхазии в понедельник дневная температура не превысит +31°С, температура морской воды +20°С.
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