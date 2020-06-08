Жителей Сочи предупредили о жаре в 38 градусов

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Еще 17 человек проверили на COVID-19 в Абхазии за сутки На коронавирусную инфекцию в Абхазии проверяют прибывших из-за границы лиц и пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 56

Абхазия увеличила экспорт клубники в Россию в 18 раз За аналогичный период прошлого года Абхазия экспортировала в Россию немногим более 12 тонн клубники. 187