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Жителей Сочи предупредили о жаре в 38 градусов

© Sputnik / Нина Зотина
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200608/1030283578/Zhiteley-Sochi-predupredili-o-zhare-v-38-gradusov.html

По данным синоптиков, сегодня в полдень и до конца дня температура воздуха на курорте достигнет +38°C.

СУХУМ, 8 июн - Sputnik. Жителей и гостей Сочи ожидает сильная жара, говорится на сайте администрации города-курорта.

"Спасатели просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры предосторожности: употреблять достаточное количество жидкости и ограничить время пребывания на улице", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу отдела гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы, в Абхазии в понедельник дневная температура не превысит +31°С, температура морской воды +20°С.

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