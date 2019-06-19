Пить или не пить: Роскачество дало советы о выборе напитков в жару

Роскачество рассказало какие выбирать напитки для утоления жажды в жару, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Роскачество оценило эффективность напитков в жару, рассказав, только ли вода помогает преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад, передает РИА Новости.

"В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды", - рассказали в Роскачества.

Общая минерализация – одно из главных свойств питьевой воды: вода хорошего качества содержит не менее 200-300 мг/л минеральных веществ. Для утоления жажды лучше подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется скорее в лечебных целях.

Качество и "полезность" воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей.

"Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве", - подчеркивает Роскачество. Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет свои полезные свойства.

При выборе кваса необходимо не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса, а предпочтение следует отдавать напиткам, сделанным по ГОСТу. Допустимая норма спирта - не более 1,2 градуса; при производстве классического кваса исключено применение искусственных добавок – красители, подсластители и усилители вкуса.

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Кроме того, не рекомендуется употребление в большом количестве в жару лимонадов – в одном литре современной газировки содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.

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Роскачество также подчеркивает, что термин "живой" – это маркетинговая уловка, которая склоняет к выбору именно этого товара, ничего, по сути, не обещая. Поэтому при покупке любых продуктов на эту надпись ориентироваться не стоит.