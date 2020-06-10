Названа самая безопасная страна в мире

Россия в рейтинге самых безопасных стран заняла 154 место, между Суданом и Центрально-Африканской Республикой.

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Аналитический центр "Институт экономики и мира" опубликовал глобальный рейтинг миролюбия, в котором Исландия снова заняла первое место.

На втором месте оказалась Новая Зеландия, на третьем — Португалия. В первую десятку вошли также Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Чехия, Япония и Швейцария.

Показатели России по категориям "Безопасность и защита", "Милитаризация" и "Продолжающийся конфликт" улучшились, но она все равно заняла 154 позицию в списке. В России также снизилось число убийств: с более чем 20 инцидентов на 100 тысяч человек до менее десяти.

Всего в рейтинге 163 страны. Нижние строчки занимают Ирак, Сирия и Афганистан.

Global Peace Index разрабатывают социологи и экономисты международной группы экспертов Института экономики и мира. Список составляется ежегодно с 2007 года.

Читайте также: