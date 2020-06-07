17:57 07 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.63
  • EUR77.97
Поиск

Названо место с самым чистым воздухом на Земле

© Sputnik / А. Горохов
В мире
Получить короткую ссылку
458 0 0
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200607/1030278459/Nazvano-mesto-s-samym-chistym-vozdukhom-na-Zemle.html

Американские и австралийские ученые обнаружили регион с самым чистым воздухом на планете Земля.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Самый чистый воздух на Земле оказался на территории над Южным океаном, окружающим Антарктиду. Соответствующее исследование опубликовано журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики, собирая пробы воздуха.

Выяснилось, что в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы. Такие результаты говорят о том, что данная территория меньше всего затронута человеческой деятельностью.

Специалисты предполагают, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало видеокадры, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. Согласно этим данным, из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает около 120 гигатонн льда, в Гренландии - примерно 200 гигатонн.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Актер Михаил Кокшенов выступает на творческом вечере Гайдай всегда Гайдай! к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве.
Сто тридцать ролей на экране: умер Михаил Кокшенов
Старость красива: в Магнитогорске запустили проект по преображению пенсионеров
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться