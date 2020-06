Названо место с самым чистым воздухом на Земле

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Самый чистый воздух на Земле оказался на территории над Южным океаном, окружающим Антарктиду. Соответствующее исследование опубликовано журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые на специальном корабле проследовали от австралийского острова Тасмания до льдов Антарктики, собирая пробы воздуха.

Выяснилось, что в воздухе пограничного слоя атмосферы над Южным океаном отсутствуют аэрозольные частицы. Такие результаты говорят о том, что данная территория меньше всего затронута человеческой деятельностью.

Специалисты предполагают, что Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов с южных частей суши.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало видеокадры, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. Согласно этим данным, из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает около 120 гигатонн льда, в Гренландии - примерно 200 гигатонн.

