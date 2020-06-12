Самое большое в мире граффити появилось на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России

В работах были задействованы 15 художников и технический персонал станции, которые обеспечивают безопасность работ на высоте, два подъемных крана. В общей сложности на надпись ушло более тысячи банок фасадной краски.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Художники изобразили самое большое в мире граффити на Саяно-Шушенской ГЭС ко Дню России, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта, при поддержке которого прошла акция.

"Патриотические граффити "Россия" - самая большая надпись с названием страны в мире и одна из самых больших в мировом граффити-искусстве - появились на Саяно-Шушенской ГЭС. Надпись размерами 570 метров в длину и 52 метра в высоту нанесли художники-граффитисты со всей страны", - говорится в сообщении.

Замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещева рассказала, что погодные условия внесли свои корректировки в график работы художников. Вместо того чтобы рисовать одну букву в сутки, им пришлось рисовать две – и в дождь, и в жару по 17-18 часов в день.

© Foto / Foto / пресс-служба ОНФ Самая большая надпись с названием страны в мире

"И если Саяно-Шушенская ГЭС — это трудовой подвиг советского народа, то надпись "Россия" на этом сооружении — это трудовой подвиг современной молодежи", - отметила Плещева.

На смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС прошла торжественная церемония открытия граффити. В ней участвовали почетные жители поселка Черемушки, сотрудники ГЭС, активисты ОНФ и волонтеры акции "Мы вместе".

О своей работе рассказал один из художников-граффитистов Дмитрий Левочкин, который принял участие в этом уникальном проекте: "Здесь очень много различных инженерных моментов, которые были продуманы досконально. Высота плотины – 242 метра, мы работаем на самой высокой точке и вниз спускаемся на отметку 64 метра. Высота каждой буквы у нас составляет 52 метра, в ширину она – 62 метра. Общая надпись составляет в длину 570 метров. Такого еще никто не делал".

На смотровой площадке Саяно-Шушенской ГЭС прошла торжественная церемония открытия граффити. В ней участвовали почетные жители поселка Черемушки, сотрудники ГЭС, активисты ОНФ и волонтеры акции #МыВместе.

Почетное право поднять флаг Российской Федерации в честь праздника было предоставлено новым героям современной России: врачу-инфекционисту поликлиники поселка Черемушки Евгении Митиус, которая сама переболела Covid-19 и сейчас продолжает лечить заболевших, а также волонтеру акции #МыВместе Никите Мальчикову.

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