Число зараженных коронавирусом в Южной Осетии выросло до 78

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Два новых случая заражения коронавирусной инфекией зафиксировано в Южной Осетии, общее число инфицированных достигло 78, сообщает Sputnik Южная Осетия.
За последние сутки было проведено почти 50 тестов на коронавирус. Диагноз подтвержден у двух курсантов, вернувшихся в республику из России.
Отмечается, что в инфекционном отделении республиканского многопрофильного медцентра остаются 38 человек, у которых был ранее лабораторно подтвержден коронавирус.
Правительство республики ранее решило продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией. При этом 25 мая начал работать общественный транспорт, открылись кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.
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