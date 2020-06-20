Ритуальное захоронение III века до н.э. нашли на Кубани

Археологи считают, что найденная могила, скорее всего, принадлежала знатному человеку, в районе рассчитывают обнаружить и другие останки, по традиции вместе с местным вождем хоронили и его слуг.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Археологи обнаружили ритуальное захоронение конца III тысячелетия до н.э. возле станицы Новотитаровская в Динском районе Краснодарского края, где идет подготовка территории под строительство Дальнего Западного обхода Краснодара на трассе М-4 "Дон", сообщается на сайте "Автодора".

Как полагают ученые, в раскопанном кургане был погребен вождь племени или знатный человек. По традиции воина высокого ранга в эпоху поздней бронзы в потусторонний мир сопровождали слуги либо представители его рода.

"Статус погребенного подтверждают предметы, обнаруженные рядом — бронзовый нож, две серебряные височные подвески (они украшали головной убор), а также костяные проколки, которые использовали в быту.

Подобные ритуальные захоронения, как правило, были многочисленными. Умирал вождь и вместе с ним погребению предавались его слуги, родные и даже дети. Археологи рассчитывают найти в этом кургане и другие погребения", - говорится в сообщении.

Археологические раскопки на территории Дальнего Западного обхода Краснодара начались в начале мая 2020 года и завершатся осенью. Ученым удалось уже исследовать свыше 30 тысяч квадратных метров — это чуть более половины общей площади изысканий. В начале июня специалисты обнаружили погребение древнего сарматского воина эпохи железного века и другие захоронения катакомбной культуры, а также ценные исторические предметы.

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