Черные воздушные шары запустили в Южной Осетии в память о жертвах геноцида 1920 года

20 июня в Южной Осетии - общенациональный день траура в память о жертвах геноцида 1920 года, жертвами агрессии тогда стало около 7% от всего населения Южной Осетии.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В Южной Осетии в небо запустили тысячу черных шаров, в память о жертвах геноцида 1920 года, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Тысяча черных шаров, символизирующих жертв геноцида 1920 года, были запущены в небо во всех районах Южной Осетии и самом Цхинвале в минуту всеобщего молчания в память о невинно убиенных от рук грузинских националистов, - говорится в сообщении пресс-службы комитета по молодежной политике, спорту и туризму республики.

В ответ на агрессивные действия меньшевистского руководства Грузии, летом 1920 года началось вооруженное сопротивление южных осетин за национальное самоопределение.

Разгромив меньшевистские отряды, восставшие заняли Цхинвал. 8 июня на многолюдном митинге в центре Цхинвала была провозглашена советская власть во всей Южной Осетии. Провозглашение советской власти послужило для грузинских властей формальным поводом к началу широкомасштабного вооруженного вторжения в Южную Осетию. В республику были направлены карательные отряды, которые начали операцию против мирного населения.

Во время одной из таких карательных операций к грузинским войскам в плен попал небольшой отряд осетинских повстанцев из 13 человек, самому младшему было 16 лет. Их били, унижали, но они отказались подчиниться. 20 июня участники сопротивления были казнены.

В результате карательных операций грузинских меньшевистских организаций были убиты 669 осетин, 110 из них – дети. Более четырех тысяч (по другим данным, более пяти тысяч) осетинских повстанцев умерли во время миграции на север Осетии. Были сожжены более четырех тысяч жилых и хозяйственных построек, 30 общественных зданий и школ. Было угнано более 19 тысяч голов крупного рогатого скота и более 46 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Количество погибших осетин в 1920 году составило 6-8% от всего населения Южной Осетии.

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