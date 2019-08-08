Боциев о событиях 2008 года: Россия предотвратила третий геноцид осетин со стороны Грузии

Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев отметил, что события августа 2008 года изменили жизнь не только осетин и абхазов, но и мир в целом.

Память жертв грузино-югоосетинского конфликта 2008 года почтили в Посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа.

"Мы вспоминаем о событиях августа 2008 года, когда правящий в Грузии неадекватный режим во главе с Саакашвили предпринял акцию уничтожения Республики Южная Осетия. Реализуя свой преступный замысел, грузинские войска планомерно разрушали жилые кварталы, больницы, школы, университет, объекты культуры и исторической памяти народа Южной Осетии", - сказал Боциев.

Он отметил, что расчеты агрессора превратить Южную Осетию в чистое поле не оправдались, благодаря военной помощи России, которая подтвердила статус великой державы и государства-миротворца, защитив своих соотечественников.

"Руководство РФ приняло решение о проведении операции по принуждению агрессора к миру. Тем самым был предотвращен третий за последние 88 лет геноцид осетинского народа со стороны Грузии", - отметил Боциев.

По мнению дипломата, события августа 2008 года имеют величайшее значение не только для Южной Осетии и Абхазии, но и для самой России, которая признала независимость республик, свела попытки построения однополярного мира на нет .

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и 12 августа грузинские военные были вытеснены.

Читайте также: